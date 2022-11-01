Россия возобновит прямые рейсы в Гоа в ноябре

1 ноя. 15:53

Две российские авиакомпании с ноября снова начнут летать в индийский штат Гоа, сообщает АТОР.

"Аэрофлот" со 2 ноября будет выполнять рейсы из Москвы в Даболим, перевозчик AZUR air с середины ноября запустит рейсы на индийский курорт из Москвы, Казани и Екатеринбурга.

Возобновление прямых авиарейсов позволило российским туроператорам взять блоки мест и предложить новые пакетные туры. Путевки появились у "Интуриста", "Библио-Глобуса", Coral Travel, FUN&SUN. Тур на 10-11 ночей на двоих в ноябре обойдется минимум в 140 тыс рублей, аналогичный тур на новогодние праздники - от 211 тыс рублей.

Туры со стыковочными рейсами стоят дешевле - China Travel предлагает новогодний тур на двоих на девять ночей за 172-177 тыс рублей.