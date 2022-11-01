Юные дагестанцы ответят в суде за угон машины

1 ноя. 15:46

Трое подростков из Избербаша, которых подозревают в угоне автомобиля, предстанут на скамье подсудимых, сообщает пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

По версии следствия, 11 июня в Избербаше юнцы по предварительному сговору завладели машиной "ВАЗ-21093", которая была собственностью местного жителя, и поехали в Каспийск. На одной из улиц города обвиняемых задержали полицейские.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказано в сообщении.