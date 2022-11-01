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Казахстанский премьер заявил о важной роли Транскаспийского транспортного коридора

Казахстанский премьер заявил о важной роли Транскаспийского транспортного коридора

Роль Транскаспийского транспортного коридора увеличивается в текущей ситуации, заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе заседания Совета глав правительств стран ШОС, прошедшего в режиме видеоконференцсвязи.

Политик призвал участников совместными усилиями развивать обладающие хорошим потенциалом транспортно-транзитные коридоры.

"Порт Актау обладает достаточным потенциалом стать узловым на маршруте "Индия - страны Персидского залива - Иран - Казахстан - Россия". В современных условиях также возрастает роль Транскаспийского транспортного коридора в обеспечении транзитных потоков между Европой, Центральной Азией и Китаем", - подчеркнул он.

Смаилов добавил, что реализация потенциала этого маршрута поможет обеспечить стабильные объемы грузоперевозок.

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