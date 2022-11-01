Новак сообщил о начале своповых поставок нефтепродуктов между Россией и Ираном

1 ноя. 15:26

Россия и Иран уже начали совершать своповые поставки нефтепродуктов, об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания российско-иранской межправительственной комиссии.

"Договорились о расширении номенклатуры соответствующих продуктов, это тоже перспективное направление", - цитирует его ТАСС.

Ранее заместитель председателя правительства сообщил журналистам, что РФ и ИРИ до конца текущего года могут договориться по своповым нефтегазовым поставкам, причем на первом этапе речь может идти о 5 млн т нефти и до 10 млрд кубометров газа.

Тегеран предлагал Москве проводить через Иран своповые поставки газа, аналогичные поставкам из Туркменистана в Азербайджан через территорию ИРИ.