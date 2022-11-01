Мэр Тбилиси рассказал, как скоро откроется станция метро "Гоциридзе"

1 ноя. 15:24

Открытие станции метро "Гоциридзе" состоится как только она будет сдана в эксплуатацию, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Напомним, открытие станции после ремонта ожидалось 15 августа, затем дата была перенесена.

"Что касается метро "Гоциридзе", работы завершены и идет процесс ее приема в эксплуатацию. Как только процесс приема в эксплуатацию завершится, она сразу откроется", - сообщил Каладзе.

"Гоциридзе" – единственная полностью открытая станция в метро Тбилиси, она была открыта в начале 1966 года, до 2011 года носила название "Электродепо".