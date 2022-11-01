В Грузии отвергли причастность Иванишвили к деолигархизации

1 ноя. 15:19

Основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили не имеет никакого отношения к деолигархизации, заявил генсек партии, глава Тбилиси Каха Каладзе.

"Бидзина Иванишвили - это человек, который сделал очень много добра для этой страны, который всегда поддерживал нашу страну, в том числе в период прежней власти. Он меценат, патриот, человек влюбленный в эту страну и людей", - цитирует его Sputnik Грузия.

Также мэр города подчеркнул, что правящая партия "Грузинская мечта" сделает все, чтобы выполнить 12-пунктовый план Евросоюза.

"Для нас, для страны, для власти очень важно предпринять конкретные шаги на этом сложном и важном пути к евроинтеграции. За последние годы было проведено много интересных реформ. Сегодня нам предстоит выполнить 12-пунтковый план и власти сделают все в связи с законом о деолигархизации", – добавил Каладзе.