"Роза Хутор" планирует принять порядка 600 тыс лыжников этой зимой

1 ноя. 14:59

Горнолыжный курорт "Роза Хутор" в предстоящем зимнем сезоне ожидает порядка 600 тыс туристов, сообщил генеральный директор "Розы Хутор" Александр Белокобыльский в ходе международного форума по развитию горнолыжного отдыха, внутреннего туризма и поддержке бизнеса в новых реалиях "Горы. Туризм. Бизнес"

"Будут ли люди - есть определенные сложности, ситуация в стране непростая. <…> Можем отметить, что летний сезон прошел на высоком уровне, зимой мы ожидаем стабильный результат, на уровне [прошлых периодов], полагаем что это будет порядка 600 тыс лыжников", - поделился Белокобыльский.

Он отметил, что для курорта очень важна погода, но, согласно прогнозам, зима будет снежной.

Ранее сообщалось, что зимний сезон на "Розе Хутор" будет открыт 23 декабря.