Путин настроен позитивно по урегулированию отношений Азербайджана и Армении

Встреча в Сочи лидеров России, Армении и Азербайджана 31 октября уже стала событием. Ведь впервые за долгое время переговоры между Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном прошли на российской территории. Для Кремля это крайне важно с учетом того, что Брюссель чуть было не забрал инициативу после четырех раундов армяно-азербайджанских переговоров под эгидой Евросоюза.

Факт встречи в России – достижение больше для самой Москвы. Она закрепила свою геополитическую роль на Южном Кавказе. Что до лидеров двух закавказских республик, то в их интересах, в первую очередь, урегулировать отношения. При этом и Пашинян заявил, что ему ближе московский план, чем "вашингтонский", и симпатии Алиева тоже на стороне России, тем более после недружественных заявлений Эмманюэля Макрона.

В совместном заявлении Путина, Алиева и Пашиняна не видно каких-то серьезных прорывов. И не зря российский президент сказал после встречи, что "не все пункты удалось согласовать". Для России оптимизм внушает признание Алиевым и Пашиняном ключевой роли российских миротворцев для стабилизации ситуации в регионе. Оба лидера выразили приверженность соблюдению договоренностей о нормализации отношений и приветствовали готовность Кремля способствовать армяно-азербайджанскому урегулированию.

При этом отдельные заявления Алиева и Пашиняна на очных встречах с Путиным дают понять, что никуда не делся ряд серьезных расхождений. Пашинян настаивает на делимитации только после отведения азербайджанских войск на позиции, которые для них "выбрал" Ереван, что оттягивает процесс установления рубежей. Понятно, почему это делается: делимитация границы вынуждает Армению закрыть сепаратистский проект в Карабахе, а Пашинян видит в этом угрозу для своей власти. Армянский премьер также продолжил поднимать тему действий Баку в Карабахском экономическом районе Азербайджана, что противоречит армяно-азербайджанским договоренностям в Праге о взаимном признании территориальной целостности.

Азербайджан готов как можно быстрее нормализовать отношения с Арменией, о чем заявил Алиев. Азербайджанский президент благодарен Путину за вклад в урегулирование конфликта и рассчитывает на активную роль России. При этом по теме Карабаха ему нечего обсуждать с Пашиняном, ведь это внутреннее дело Азербайджана (единственная тема - вывод остатков армянских НВФ из Ханкенди и территорий вокруг). Алиев вновь подчеркнул, что армяно-азербайджанский конфликт ушел в прошлое, и на повестке дня теперь открытие границ и транспортных путей, включая Зангезурский коридор.

Эти расхождения, безусловно, усложняют задачу Путина по поиску компромиссов. Однако российский президент настроен решительно и позитивно. Он говорит, что отношения Азербайджана и Армении пора уже урегулировать, что договоренности от 2020-го и 2021 годов нужно выполнить. Напомним, что они предполагают те самые делимитацию и демаркацию границ, открытие Зангезурского коридора и вывод армянских НВФ из Карабахского экономического района – пункты, до сих пор не выполненные Ереваном. Возможно, именно их и имеет ввиду Путин, говоря о том, что не все пункты удалось согласовать. Однако российский президент надеется, что за счет новых раундов удастся сблизить позиции. Получится ли, узнаем со временем.