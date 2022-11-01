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Экстремистов задержали в Дагестане, Москве и Воронеже

Экстремистов задержали в Дагестане, Москве и Воронеже

Деятельность ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации "Ат Такфир Валь-Хиджра" пресечена в ряде городов России, сообщает пресс-служба управления ФСБ РФ по Москве и Московской области.

Как заявили в ведомстве, представители ячейки организовывали собрания на территории Московского региона и вербовали новых участников.

Силовики задержали шесть причастных к экстремистской деятельности в Воронеже, Дагестане и Москве. В отношении них завели уголовное дело.

По месту жительства задержанных были изъяты экстремистская литература и другие подтверждения приверженности фигурантов дела к экстремизму.

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