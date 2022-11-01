"Победа" снова начнет летать в Турцию

1 ноя. 14:46

Российский лоукостер "Победа" с декабря будет летать из Москвы (Внуково) в Стамбул, Анталью и Аланью, такое сообщение распространила пресс-служба перевозчика.

"Рейсы в стамбульский аэропорт Сабиха Гекчен начнутся 1 декабря 2022 года и будут выполняться ежедневно. Рейсы во второй стамбульский аэропорт - Стамбул стартуют 21 декабря и также будут ежедневными. Полеты в Аланью (аэропорт Газипаша) запланированы с 24 декабря с частотой три раза в неделю, в Анталью - с 23 декабря, будут выполняться четыре раза в неделю", - пояснили в авиакомпании.

О планах по возобновлению рейсов в Турцию пресс-служба "Победы" сообщала в конце октября. Эта страна станет вторым заграничным направлением лоукостера после Беларуси.