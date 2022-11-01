Иранский министр заявил о золотом времени сотрудничества с Россией

1 ноя. 14:28

Россия и Иран находятся в золотом периоде сотрудничества, сказал министр нефти Исламской Республики Джавад Оуджи на заседании российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Иран и Россия с каждым днем развиваются, и мы находимся в золотом периоде развития двух народов и величия Ирана и РФ, решимость наших двух правительств взаимно увязана, решимость для использования всех потенциальных возможностей достижения сбалансированных отношений", - цитирует его ТАСС.

Глава Миннефти указал на усилия лидеров России и Ирана, которые пять раз встречались за последний год.

В то же время, Оуджи признал, что РФ и ИРИ могли бы ускорить развитие сотрудничества. По его словам, двусторонние отношения развиваются очень ускоренными темпами, однако они не соответствует потенциалу, поэтому необходимо прилагать "удвоенные усилия".

"Несомненно, надо [развивать] свои отношения, в частности в сфере инфраструктуры МТК Север - Юг, в сфере нефти, энергетики, транзита, а также денежно-финансового сотрудничества, таможни и логистики, с тем чтобы достичь желаемого уровня торговли между нашими странами", - заключил политик.