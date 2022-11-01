Рубен Варданян собирает команду для руководства сепаратистским проектом Армении в Азербайджане

1 ноя. 14:22

Миллиардер Рубен Варданян 4 ноября вступит в должность "госминистра Карабаха", он уже формирует состав "правительства" контролируемого из Еревана фейкового режима сепаратистов в Карабахском экономической районе, пишет интернет-издание Iravunk.

По данным издания, некоторые армянские политики "не жалеют сил, чтобы угодить ему и найти себе место в новом составе" руководства сепаратистского проекта.

Напомним, в сентябре бизнесмен отказался от российского гражданства и переехал в зону временного размещения российских миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджана.