Сумеет ли Грузия избавиться от олигархов?

В Грузии продолжаются бурные обсуждения законопроекта о деолигархизации, который накануне начал рассматривать профильный комитет парламента. На кону стоит многое: деолигархизация - одно из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз, к чему стремится и правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", и большинство оппозиции.

Несмотря на такое единство цели, руководство Грузии и его политические соперники расходятся в важной детали: кто именно подпадет под действие закона о деолигархизации. Оппоненты власти называют единственным олигархом в Грузии самого богатого человека страны - Бидзину Иванишвили. О его "деструктивной роли" заявил летом и Европарламент, призвав Евросовет ввести против Иванишвили санкции.

В "Мечте" же признают, что советуются с Иванишвили по ряду вопросов, но категорически отрицают вмешательство миллиардера, ушедшего из политики в январе 2021 года, в процесс управления Грузией. Авторы законопроекта подчеркивают, что он будет работать системно, то есть не будет направлен против каких-то конкретных лиц. При этом под критерии "олигарха" в текущем варианте могут попасть лидеры "Лело для Грузии", бывшие банкиры Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе, экс-президент Михаил Саакашвили и экс-министр обороны Давид Кезерашвили.

Все они, по мнению правящей партии, соответствуют трем из четырех критериев:

участие в политической жизни;

значительное влияние на СМИ;

статус конечного бенефициара компании-монополиста, сохраняющей или улучшающей свое положение в течение года;

подтвержденная сумма активов самого человека и тех предпринимательских юрлиц, бенефициаром которых он выступает, превышающая прожиточный минимум в миллион раз.

Оппозиция, кстати, предлагает к этому списку добавить "способность оказывать влияние на власть".

Споры об олигархах доходят до весьма резких заявлений. Депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия накануне назвал законопроект "глупостью". "Мечта" же вступается за Иванишвили и обвиняет оппозицию в двойных стандартах. "Закон, который есть у Украины, и в связи с которым есть положительное заключение Венецианской комиссии, и которому аплодировал весь цивилизованный мир, оказывается, не должен быть принят в Грузии", - иронически заявлял 11 октября депутат от правящей партии Алуда Гудушаури.

Кто победит в противостоянии власти и оппозиции?

Руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе уверен, что закон будет принят в текущей редакции, предложенной "Грузинской мечтой". "Потому что это фактически редакция, рекомендованная Евросоюзом. Оппозиция, точнее, в основном бывшие сообщники Михаила Саакашвили, требуют, чтобы закон был направлен эксклюзивно против Бидзины Иванишвили, который является крупнейшим благотворителем за всю историю Грузии и никогда к олигархии отношения не имел, более того, много раз говорил, что ничего кроме отвращения к пребыванию во власти и в политике не испытывает", - сказал он в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа".

"А вот среди бывших сообщников Саакашвили немало мультимиллионеров, которые и владеют телевидением, и активно выступают в политическом пространстве, и этот закон прямо бьет по ним. По сути он направлен против самой системы, когда очень богатые люди обретают возможности значительно влиять на политику. Учитывая, что у "Мечты" солидное большинство в парламенте, я думаю, что этот закон будет принят именно в той редакции, которую рекомендует Евросоюз и которая является общепринятой", - пояснил эксперт.

Говоря о том, насколько закон поможет ограничить влияние олигархов на политическую жизнь Грузии, политолог признал, что давать такие прогнозы очень сложно. Мамрадзе напомнил, что, например, во времена Саакашвили были с помпой приняты законы, благодаря которым Грузия получила высочайший рейтинг по ведению бизнеса, войдя в мировой топ-5, в реальности же это вылилось в обогащение Саакашвили, его семьи и единомышленников за счет грузинских бизнесменов.

Впрочем, он выразил надежду, что закон о деолигархизации ждет другая судьба, и тот будет успешно воплощен в жизнь. "Можно будет пресекать ситуации, когда кто-то, кто владеет телекомпанией, кто не был замечен в политической деятельности, неожиданно попадает в парламент, практически открыто заплатив деньги за мандат, точнее, за строчку в партийном списке. Конечно, это надо будет доказать - здесь суд может разрешить прослушку, например. Стоит также отслеживать перемещение крупных сумм, причем как по безналичному расчету, так и "в чемоданчиках"", - пояснил руководитель Института стратегии управления.

Эксперт напомнил, как несколько лет назад появилась официальная информация, что доходы казино в Грузии достигли 34-35 млрд лари, госбюджет же на тот момент составлял в два раза меньше - 18 млрд лари. "Но когда власти попытались реально обложить казино налогом по международному стандарту, то волну возмущения в публичном пространстве подняли именно бывшие единомышленники Саакашвили, мультимиллионеры: они утверждали, что такие меры якобы погубят спорт, разорят телевизионные каналы. То есть оппозиция вместо того, чтобы критиковать власти за то, что казино так распоясались, наоборот начинает защищать игорные клубы. Тут же все ясно - на воре и шапка горит", - констатировал он.

Поэтому Петре Мамрадзе надеется, что закон будет принят и поможет оздоровить атмосферу в Грузии.

Отметим, что по мысли авторов законопроекта, лица, признанные олигархами, не смогут участвовать в работе политических партий и СМИ - таким образом предполагается ограничить их влияние и лишить их возможности "выбивать" для себя экономические преференции. Так что результаты деолигархизации, если ее удастся реализовать, жители Грузии в буквальном смысле слова почувствуют на себе.