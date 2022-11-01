Турпоток из Узбекистана в России вырос почти в два раза

1 ноя. 13:57

В январе-сентябре 2022 года Россию посетило почти в два раза больше туристов из Узбекистана, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчета госкомитета по статистике республики.

За девять месяцев текущего года в России побывали 195,7 тыс туристов из Узбекистана, в прошлом году - 101,6 тыс. Турпоток в 2022 году увеличился в 1,9 раза.

За границей за девять месяцев этого года побывали 3,9 млн узбекистанцев. Чаще всего граждане республики ездят в Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Турцию и Россию.