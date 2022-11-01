В Дании начал работать терминал газопровода Baltic Pipe

1 ноя. 13:46

В датском Нюбру запущен газоприемный терминал трубопровода Baltic Pipe, сообщает компания Energinet.

"Проект Baltic Pipe запущен во вторник, 1 ноября. Приемный терминал в Нюбру был введен в эксплуатацию. Пока с половиной от общей мощности (6700 МВтч/ч)", - следует из сообщения.

Изначально запуск был запланирован на 1 октября, Energinet трижды уведомляла газовый рынок о переносе сроков ввода в эксплуатацию терминала.

Теперь норвежский газ теперь поступает в новый газопровод Baltic Pipe и может поставляться в Польшу через датскую газовую систему. Полный ввод в эксплуатацию терминала Нюбру состоится позднее в 2022 году.

Газопровод Baltic Pipe соединяет Норвегию с остальной Европой через Данию, он был открыт в конце сентября. Польша планирует заместить российский газ поставками по Baltic Pipe.