Россия и Турция согласуют "дорожную карту" по "газовому хабу" до конца года

"Дорожная карта" по "газовому хабу" будет определена к концу года, работы Турции по предложению России активизировались, сообщает турецкое агентство Anadolu.

В издании отметили, что Анкара продолжает прилагать усилия, чтобы превратиться в международный торговый хаб природным газом. Там же подчеркнули, что реализация данной идеи планируется за счет участия в мировых энергопроектах, создания объектов СПГ и фактора наличия единственного в регионе рынка торговли газом.

"После предложения Москвы создать в Турции газовый хаб по поставкам российского газа на внешние рынки, работы в этом направлении активизировались. Определить "дорожную карту" для реализации намеченной цели в Анкаре планируют уже к концу текущего года", - добавили в агентстве.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, проект хаба российского газа в Турции должен включать в себя и контакты с европейскими покупателями. "Идея газового хаба в Турции в том, чтобы снизить риски "Газпрома". Россия много лет пыталась доставить газ непосредственно европейским потребителям, брала на себя все риски и инвестиции по созданию инфраструктуры, а теперь наши газопроводы взрывают либо национализируют. Так что теперь план – оставлять газ на границе Европы, и пусть европейцы его оттуда забирают, в частности, из Турции", - обратил внимание он.



"Пока идет обсуждение предварительных вопросов на уровне России и Турции, но неизбежно нужно будет прийти к диалогу с европейскими газовыми компаниями. Строить инфраструктуру, не имея гарантий, что кто-то будет покупать российский газ через Турцию в перспективе нескольких лет, рискованно. Поэтому Россия будет сейчас прорабатывать заранее весь проект целиком, вести диалог с европейскими компаниями неформально и непублично, не публикуя его результаты, но приобретая необходимый задел договоренностей с европейцами", - прогнозирует Игорь Юшков.



"Если не говорить с европейскими компаниями, то возможен вариант, когда Россия тратит миллиарды долларов на строительство инфраструктуры, проводит в Турцию дополнительные газопроводы, а газ у нас никто покупать не будет. Поэтому с реализацией подобного проекта торопиться не станут, пока не получат ответ на наши инициативы от конечных потребителей в Европе", - добавил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.



Пока можно лишь предполагать, как именно будет выглядеть ха для российского газа в Турции. "По всей видимости, будет технически возрожден проект "Южный поток". Сейчас в Турцию приходит половина от проектных мощностей бывшего "Южного потока" – 31,5 млрд кубометров газа в год. Можно предположить, что будет построена вторую очередь расширения газотранспортной системы от Ямала до Анапы, потом построят еще две нитки морских газопроводов по аналогии с двумя нитками "Турецкого потока". Соответственно, появится еще один трубопровод мощностью 31,5 млрд кубометров газа в год, и поставками по нему будут торговать на этом хабе", - рассказал Игорь Юшков.



"Иными словами, копии "Северных потоков" не будет. Будут взяты технические решения, реализованные на "Турецком потоке": трубы по 15,75 млрд кубометров газа в год. На "Северном потоке" глубина меньше, поэтому использовались другие трубы, по 27,5 млрд кубометров газа в год. Черное море более глубоководное, там технические параметры другие. В итоге пока можно рассчитывать на 31,5 млрд кубометров газа в год дополнительных поставок", - заключил экономист.