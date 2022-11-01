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В Бухаре рухнуло строящееся трехэтажное здание, есть пострадавшие

В Бухаре рухнуло строящееся трехэтажное здание, есть пострадавшие

В понедельник в Бухаре обрушилось строящееся здание, пострадал один из рабочих.

ЧП произошло в здании по улице Т.Фараги, несущие конструкции (ригельные плиты) трехэтажного здания обрушились в результате перегрузки строительных материалов на кровельную часть здания, сообщает пресс-служба регионального УЧС.

Пострадал гражданин 1973 года рождения, один из строителей объекта. Мужчину спасли участники пожарно-спасательным отряда областного УЧС, он госпитализирован в Бухарский филиал Республиканского научного центра скорой медицинской помощи.

Место ЧП изучают сотрудники областной контрольной инспекции в сфере строительства Бухарской области.

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