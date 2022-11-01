Узбекистан принимает неделю паломнического туризма

1 ноя. 12:59

В самаркандском Молодежном центре сегодня прошло официальное открытие Международной недели паломнического туризма.

Сейчас здесь проходит конференция, посвященная потенциалу паломнического туризма в Узбекистане, в которой принимают участие представители исламской культуры и науки.

Ожидается, что в рамках недели в Самарканде пройдут выставка "Современная исламская архитектура", фестиваль-ярмарка исламского прикладного искусства и форум "Центральная Азия - центр исламского искусства". Кроме того, гости и участники недели посетят туристическую деревню "Конигил" и международный исследовательский центр Имама Бухари, - передает Sputnik Узбекистан.

В Бухаре, в свою очередь, пройдет конференция "Исламское наследие Узбекистана", выставка "Исламская каллиграфия", гости также посетят Медресе Мири Араб и ремесленный центр "Накшбад".

В Хиве состоится научно-практическая конференция "Хива-2024 туристическая столица исламского мира".

В Ташкенте запланированы проведение "круглого стола" по исламской экономике, выставка национальной одежды, конференция по халяль-туризму и фестиваль блюд.

Напомним, что международная неделя паломнического туризма проходит с 1 по 3 ноября.