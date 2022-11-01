Германия до конца года запустит первый плавучий СПГ-терминал

1 ноя. 12:54

В Балтике у берегов Германии в конце декабря может быть запущен первый плавучий терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ), сообщил председатель правления энергетической компании Uniper, пишет издание Der Spiegel.

"Если все пойдет хорошо, (СПГ-терминал в) Вильгельмсхафене будет готов к Рождеству", заявил он.

При этом Маубах отметил, что строительство терминала зависит от погодных условий: завершение проекта может быть на несколько недель задержано зимними штормами и сильными волнами.

Появление плавучего СПГ-терминала Uniper в Германии станет важным этапом в "борьбе с надвигающимся дефицитом газа", пишет издание. Сейчас у страны нет ни одного СПГ-терминала. К концу 2022 года поставками СПГ намерена заняться также компания RWE, ее терминал будет размещен в Брунсбюттеле.