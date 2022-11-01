На берегу Каспия исследуют древний город мастеров (ВИДЕО)

1 ноя. 12:44

Ученые обнаружили на берегу Каспийского моря оседлый комплекс, который мог существовать в полной изоляции от местных кочевых сообществ: это единственное известное поселение городского типа в Арало-Каспийском регионе, расположенное на трассе северного ответвления Шелкового пути.

Видео раскопок древнего города мастеров Каракабак опубликовал на своем ютуб-канале археолог Андрей Астафьев.

"Думаю, надо начать с крепости Байлама, потому что именно этот археологический памятник, наверное, является ключевым в понимании, как работала вся система жизнеобеспечения городища Каракабак. Дело в том, что Байлама - это очень необычный памятник на территории Мангистау, он единственный по своей задумке, по грандиозности масштабов строительных работ, которые были здесь произведены. Поэтому в какой-то степени для Арало-Каспийского региона крепость Байлама является уникумом. Представьте себе протяженность кладки 560 м: крепость перегораживает узкий перешеек между двумя большими каньонами", - рассказал археолог, передает Sputnik Казахстан.

Российский ученый Евгений Богданов рассказал, что через город Каракабак проходил Шелковый путь, соединяющий Индию и Рим.

"Долгое время считалось, что Шелковый путь шел по западному побережью Каспия, но в III-V веках шли войны между Римской империей и Ираном, и появилось северное ответвление - по восточному побережью Каспия. Литературных свидетельств тому, что он проходил через Мангышлак, нет, нет в литературе и упоминания о существовании здесь города. Очевидно, что это город на Великом Шелковом пути. В данном случае мы являемся свидетелями пути из Индии в Рим", - добавил Богданов.

Раскопки показали, что Каракабак существовал в течение порядка 300 лет около двух тысяч лет назад и был крупным торгово-ремесленным центром, объединявшим многоэтническое население. Кроме того, здесь был крупный порт.На пути караванов, идущих по Шелковому пути, выстраивалась целая инфраструктура для того, чтобы торговцы могли останавливаться для отдыха и торговли.

"Каракабакское поселение изначально могло возникнуть именно как торгово-ремесленная фактория с функциями порта, а в гуннское время при утрате морского сообщения превратиться в перевалочную базу сухопутной трассы арало-каспийского ответвления Великого Шелкового пути", - отметил археолог.

Археологи исследовали территории четырех построек усадебного типа и "мусорные отвалы", сохранившиеся за чертой города, что позволяет судить о том, что Каракабак не был колонией мощных цивилизаций Ирана или Хорезма. "Обнаруженные древние монеты и специфические украшения (фибулы) позволили датировать некоторые объекты с точностью до 50 лет. Мастера-ремесленники для кочевников изготавливали ювелирные изделия, медные, бронзовые украшения, одежду. Там сидели мастера, которые весь этот регион обслуживали. Причем технология изготовления украшений и огранки камня говорит, что там работали мастера византийской школы", - рассказал Богданов.

В городе жили представители разных ремесел и сфер деятельности. Там работали ремесленники, работающие с бронзой, керамикой, ювелиры, моряки и рыбаки, торговцы, есть данные о том, что здесь обрабатывали и мололи дикорастущие злаки, а также добывали руду. Этот уникальный природный и археологический объект Мангистау, который мог бы стать объектом археологического туризма.