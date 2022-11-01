Казахстанские школьники могут сменить учебники на планшеты

1 ноя. 12:21

Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов предложил облегчить тяжелые рюкзаки школьников, сменив их на планшеты: это повысит уровень цифровизации и послужит комплексной мерой по решению проблемы тяжелых рюкзаков, - рассказал он в своем выступлении во время заседания правительства.

"Планшеты будут использоваться в качестве цифровых учебников, а также инструмента для доступа к образовательным онлайн-ресурсам из дома", - отметил он, подчеркнув, что подобные меры уже были апробированы в школах Великобритании, Норвегии, Южной Кореи и Турции и показали хороший результат, передает "АиФ-Казахстан".

На вопрос о том, не вредны ли планшеты для здоровья детей, министр ответил: "Во многих странах мира используют планшеты и компьютеры, и сейчас можно сказать, что это одна из самых распространенных практик мира. Вредно - не вредно, сколько времени можно использовать - все будет обсуждаться и все будет учитываться".

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин также прокомментировал ситуацию и сказал, что планшеты – это лучшее решение для школьников.

"Мы хотим породить спрос на отечественное производство, и… мы понимаем, что в любом случае планшет – это самое лучшее решение для школьников. Потому что он легкий и к нему уже привыкли. Мы не собираемся выделять деньги для того, чтобы эти заводы строились. Мы порождаем спрос, мы всем объявили сегодня, что все будет закупаться через операторов мобильной связи", - пояснил министр.