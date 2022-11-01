Синоптик рассказала о погоде в длинные выходные на Кубани

1 ноя. 12:20

В Краснодарском крае в ближайшие дни будет пасмурно и дождливо, к выходным осадки прекратятся, рассказала начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова, пишут "Кубанские новости".

По словам синоптика, причина непогоды - череда атмосферных фронтов. На севере региона осадки начнутся утром 2 ноября, а 3 и 4 ноября дожди, местами с грозами, прогнозируются по всей территории края.

"Погода в ближайшие дни значительно не изменится. Будет пасмурно и дождливо. Немного поднимутся ночные температуры - заморозков не ждем. Днем же теплее не станет. Термометры покажут от 10 до 15 градусов тепла", - сообщила Попова.

В субботу и воскресенье ожидаются туманы в ночные и утренние часы, существенных осадков уже не будет. К 5 и 6 ноября ветер в регионе стихнет, добавила синоптик.