Дагестанцу вручили медаль за спасение туристов

1 ноя. 12:04

Глава МВД России Владимир Колокольцев вручил старшему лейтенанту полиции Магомедхану Гаджимагомедову медаль "За смелость во имя спасения", сообщает пресс-служба ведомства.

В июне в Шамильском районе Магомедхан спас пятерых человек, которых во время спортивного сплава на рафте по горной реке унесло быстрым течением. Сотрудник полиции сначала на велосипеде, а потом на попутном транспорте обогнал рафт, бросился в реку и направил его к берегу.

Колокольцевым был подписан приказ о награждении дагестанца медалью МВД РФ "За смелость во имя спасения". В июле Гаджимагомедов получил благодарность главы Дагестана.