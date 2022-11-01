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Дагестанцу вручили медаль за спасение туристов

Дагестанцу вручили медаль за спасение туристов

Глава МВД России Владимир Колокольцев вручил старшему лейтенанту полиции Магомедхану Гаджимагомедову медаль "За смелость во имя спасения", сообщает пресс-служба ведомства.

В июне в Шамильском районе Магомедхан спас пятерых человек, которых во время спортивного сплава на рафте по горной реке унесло быстрым течением. Сотрудник полиции сначала на велосипеде, а потом на попутном транспорте обогнал рафт, бросился в реку и направил его к берегу.

Колокольцевым был подписан приказ о награждении дагестанца медалью МВД РФ "За смелость во имя спасения". В июле Гаджимагомедов получил благодарность главы Дагестана.

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