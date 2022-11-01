Чартеры полетят на Шри-Ланку из четырех городов России

1 ноя. 11:56

Авиакомпания Azur Air запускает прямые чартерные рейсы на Шри-Ланку из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Новосибирска.

"Посольство Шри-Ланки в Москве с радостью сообщает, что Azur Air, одна из ведущих частных авиакомпаний в Российской Федерации, запускает прямые рейсы на Шри-Ланку со 2 ноября 2022 года", - говорится в сообщении дипмиссии.

Планируется, что в дальнейшем чартерные рейсы буду дополнены регулярными.

В посольстве отметили, что Россия является одним из основных источников туристического потока для Шри-Ланки, ожидается, что «эта инициатива внесет существенный вклад в достижение целей туристического сектора Шри-Ланки в ближайшие годы, одновременно оказывая положительное влияние на валютную ситуацию в стране".

Напомним, ранее Шри-Ланка продлила срок действия визы для россиян с месяца до полугода, получить такую визу можно до 25 июня 2023 года.