Президент Ирана принял армянского премьера в комплексе "Саадабад"

1 ноя. 11:53

Президент Ирана Эбрахим Раиси сегодня утром встретил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в культурно-историческом комплексе "Саадабад".

На приветственной церемонии прозвучали национальные гимны Ирана и Армении, после чего Раиси и Пашинян обошли строй почетного караула. После церемонии Пашинян, прибывший в Тегеран с официальным визитом, был принят иранским президентом, - передает иранское информационное агентство ИРНА.

Ожидается, что стороны обсудят двусторонние и региональные вопросы, подпишут документы о сотрудничестве и примут участие в пресс-конференции. Также в повестке дня Пашиняна – встреча с рядом иранских официальных лиц.

Напомним, президент Ирана и премьер-министр Армении встречались в кулуарах 77-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября.