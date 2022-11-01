В АГУ пройдет показ фильма о Кавказском биосферном заповеднике

1 ноя. 11:37

Сегодня, 1 ноября, в концертном зале Адыгейского государственного университета (АГУ) в Майкопе зрителям представят картину "Ковчег" Станислава Ставинова - фильм о большом Кавказском биосферном заповеднике, о дикой природе, и о людях, которые оказались внутри.

"Мало кто знает, но именно здесь, на Западном Кавказе, самый большой уровень биоразнообразия в Европе. Растет самый высокий лес, и выпадает самый глубокий снег. А еще, здесь обитает одна из крупнейших популяций зубров в мире, которую чудом удалось восстановить всего от одного, последнего оставшегося в живых быка по кличке Кавказ. Фильм покажет один год из жизни зубров и оленей, грифов и серн, медведей, туров, а также, тех людей, которые занимаются их изучением и охраной", - говорится в аннотации, передает "АиФ-Адыгея".

Показ фильма состоится в рамках Фестиваля актуального научного кино ФАНК и Всероссийского фестиваля науки НАУКА +. После сеанса организаторы проведут викторину, лучшие участники которой получат призы от АГУ.