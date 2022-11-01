Поезд и иномарка столкнулись в Казахстане, погибли шесть человек

ДТП произошло на железнодорожном переезде участка Тараз – Шу в Жамбылской области Казахстана утром во вторник, погибли шесть человек.
Сообщается, что водитель легкового автомобиля Audi выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал и допустил ДТП с поездом. Погибли все, кто находился в автомобиле.
"На железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда с автомашиной Audi. В результате ДТП погибло шесть человек", - сообщила пресс-служба регионального департамента полиции.
По факту аварии возбуждено уголовное дело.