Поезд и иномарка столкнулись в Казахстане, погибли шесть человек

1 ноя. 11:31

ДТП произошло на железнодорожном переезде участка Тараз – Шу в Жамбылской области Казахстана утром во вторник, погибли шесть человек.

Сообщается, что водитель легкового автомобиля Audi выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал и допустил ДТП с поездом. Погибли все, кто находился в автомобиле.

"На железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда с автомашиной Audi. В результате ДТП погибло шесть человек", - сообщила пресс-служба регионального департамента полиции.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.