Заболеваемость COVID-19 в России продолжает снижаться

1 ноя. 11:21

В России за минувшие сутки выявили 5 252 новых случая заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 485, в Санкт-Петербурге - 426, в Подмосковье - 71. В Краснодарском крае - 83, в Ставропольском крае - 29, в Крыму - 32, в Дагестане - 8, в Кабардино-Балкарии - 24, в Адыгее - 2, в Карачаево-Черкесии - 10, в Чечне - 0, в Северной Осетии - 0, в Ингушетии - 2.

Общее число инфицированных в России достигло 21 434 758.

Госпитализировано за сутки 1 485 человек. Выздоровели 9 038 пациентов, за все время - 20 812 505.

Умерло за сутки 72 человека, с начала пандемии – 390 247.