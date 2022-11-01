Лавров сообщил о невозможности подорвать политическую стабильность в России

1 ноя. 11:19

Остановить экономику России и подорвать политическую стабильность внутри РФ не удастся никому, говорится в обращении министра иностранных дел России Сергея Лаврова к участникам Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом, "Экономическое сотрудничество: соотечественники и регионы России. Отвечая на вызовы времени".

"Можно с уверенностью утверждать, что никому не удастся остановить российскую экономику и подорвать внутриполитическую стабильность", - зачитал слова Лаврова директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Александр Нуризаде.

Министр отметил, что Россия, учитывая при планировании деструктивные действия Запада, продолжает уверенно идти своим курсом. "С санкциями мы уже сталкивались ранее. Наработанный десятилетиями опыт помогает нам с успехом преодолевать брошенный вызов", - подчеркнул он.

Глава МИД уверен, международной изоляции России не происходит. "У нас много друзей во всех регионах планеты. Последовательно развиваем отношения с широким кругом государств на пространстве СНГ, в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке", - поделился министр.

По его словам, также Россия не отгораживается и от деловых партнеров в Европе и Северной Америке. "Разрыв наработанных взаимовыгодных связей никогда не был нашим выбором", - заключил Лавров.