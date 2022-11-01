Россияне выбрали лучших певцов и актеров

1 ноя. 11:16

Лучшим певцом 2022 года россияне признали Олега Газманова, такие результаты дал опрос ВЦИОМ, проведенный в партнерстве с премией "Народная марка".

В ответ на открытый вопрос о лучшем эстрадном певце Газманова назвали 14% респондентов. Второе место занял SHAMAN - 13%, на третьей строчке - Николай Басков с 9%.

Лучшие певицы, по мнению россиян, Полина Гагарина (14%), Алла Пугачева (8%) и Валерия (7%).

Лучшим актером жители России сочли Сергея Безрукова (11%), за ним расположились Константин Хабенский (9%), Владимир Машков и Сергей Бурунов (по 7%).

В топ-3 актрис - Елизавета Боярская (6%), Светлана Ходченкова (5%) и Екатерина Климова (4%).

Опрос проводился 21-22 октября, в нем приняли участие 1,6 тыс россиян в возрасте от 18 лет.