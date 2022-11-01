Израиль выбирает парламент для новой эпохи

В Израиле открылись избирательные участки на выборах в кнессет 25-го созыва. Голосование стартовало в 7.00 по местному времени (8.00 мск) и будет проходить до 22.00 (23.00 мск) в крупных городах, в небольших населенных пунктах сроки сдвинуты - с 8.00 до 20.00.

Отдать свой голос могут 6,8 млн граждан, для них будут работать 12 495 избирательных участков, сообщил накануне ЦИК Израиля. День выборов в стране - выходной. Полиция находится в состоянии повышенной готовности, около 18 тыс правоохранителей будут следить за порядком и безопасностью как на участках, так и в местах гуляний. Израильская армия заблокировала палестинские территории на сегодня, контрольно-пропускные пункты на границе с территориями Западного берега реки Иордан и сектора Газа закрыты.

Данные exit polls появятся в 22.00 (23.00 мск). ЦИК ожидает, что около 70% бюллетеней удастся обработать к завтрашнему утру, подсчеты полностью завершатся в четверг.

Текущие выборы - уже пятые досрочные за последние три с половиной года: на протяжении всего этого времени не удается сформировать устойчивое правительство.

Сегодня израильтяне должны будут сделать выбор между двумя коалициями - созданной вокруг лидера партии "Ликуд" и бывшего премьера Биньямина Нетаньяху или его соперниками во главе с партией "Еш Атид" действующего премьера Яира Лапида.

Разрыв между партиями неделю назад, по данным опроса для издания "Исраэль ха-Йом", составлял пять мандатов. Кроме победы на выборах, лидеру победившей партии необходимо будет сформировать правительственную коалицию большинства в 120-местном кнессете, заручившись поддержкой минимум 61 депутата. Для попадания в Кнессет партия должна набрать минимум четыре мандата.

При этом в Израиле не ждут существенных перемен внешнеполитического курса в результате формирования избираемым парламентом нового состава правительства. Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" политолог, политтехнолог Юрий Бочаров, внешняя политика еврейского государства останется стабильной. В частности, сохранится установка на полную нормализацию отношений с Турцией.

"Международный курс, который проводит Израиль в последние несколько лет, будет неизменным при любом правительстве – и при левом, и при правом, и при правительстве национального единства. Это курс на дружбу с соседями, играющими серьезную роль в нашем регионе. Поэтому план по сближению с Турцией не будет меняться. Могут быть какие-то нюансы в технической части договоров и в экономике, но в самом курсе навряд ли произойдут перемены", - подчеркнул Юрий Бочаров.

"Нормализация отношений с Анкарой идет активно и не собирает останавливаться. Помимо визита президента и обмена визитами министров иностранных дел, хочу обратить внимание на посещение Турции израильским министром обороны Бени Ганцем. Когда-то в израильско-турецком товарообороте самую значительную часть – до нескольких миллиардов долларов – составляла именно военная сфера. Практически вся турецкая армия была оснащена современным израильским оружием, израильские технологии применялись турецкой армией. Визит Ганца сообщил, что и в этой области отношения восстанавливаются", - сообщил политолог.

Точно так же не произойдет перемен и в подходах Израиля к Ирану. "Очень маловероятно, что что-то изменится при любом составе парламента и правительства. Иран же постоянно заявляет одну и ту же вещь: "Израиль должен быть уничтожен". Тут никакой комбинации в правительстве нельзя представить, чтобы реагировать на иранскую позицию каким-то новым способом", - заключил Юрий Бочаров.