На въездах в Ставрополь стали появляться дорожные информационные табло

1 ноя. 10:52

На трех въездах в Ставрополь появились светодиодные информационные табло, - сообщили в пресс-службе горадминистрации.

На табло отображается рекомендованная скорость движения, погода и сведения о дорожной обстановке. Новшество – часть внедряемой в городе интеллектуальной транспортной системы, - пояснили в мэрии, передает "АиФ-Ставрополье"..

Новая интеллектуальная система регулирования дорожного движения также включает в себя установку "умных" светофоров и детекторов транспорта для изучения трафика в созданном для этого Центре организации дорожного движения.

Напомним, за 2021-2022 годы в Ставрополе новую систему уже интегрировали в 35 перекрестков в центре и на окраинах города, в следующем году планируется обновить еще 34 дорожные развязки.