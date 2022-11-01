Стало известно, когда Россия может ограничить параллельный импорт

1 ноя. 10:48

Ограничений параллельного импорта технологических продуктов не стоит ждать до тех пор, пока в России не появятся конкурентноспособные аналоги, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на конференции Cnews "Информационные технологии завтра".

Министр сообщил, что необходимости в ограничениях параллельного импорта нет, "параллельный импорт позволяет нам обеспечить доступность оборудования для наших пользователей, влияет на цену".

По мнению Шадаева, ограничения на параллельный импорт могут быть введены после появления конкурентоспособных аналогов.

"Пока у нас не будет конкурентноспособных аналогов, нам кажется, что рано ограничивать параллельный импорт, потому что это может сказаться на пользователях, возникнет дефицит, стоимость вырастет и так далее. Поэтому мы за конкуренцию и мы должны в этой конкуренции научиться побеждать", - отметил глава Минцифры РФ.