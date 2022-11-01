В высотных домах Астраханской области будут работать кизлярские лифты

1 ноя. 10:34

Аварийные лифты в многоэтажных домах Астраханской области будут менять на новые производства Кизлярского электроаппаратного завода (АО "КЭАЗ") заменят аварийные в многоэтажных домах Астраханской области.

Предприятие уже участвует в программе капремонта МКД. Завод проводит полный цикл по производству, монтажу и техническому обслуживанию лифтов и лифтового оборудования.

"В Астраханской области планируют заменить более 200 лифтов, и большую часть из них изготовит "КЭАЗ". Новые лифты кизлярского предприятия появятся в десятках многоквартирных домов. Наши лифты не первый год устанавливаются в рамках программы капремонта в городах Дагестана и в соседних субъектах и на практике доказали свое качество", - отметил руководитель предприятия Артур Рамазанов, передает "АиФ-Дагестан".

В текущем 2022 году в 15 многоквартирных домах Махачкалы и Каспийска произвели замену 50 аварийных лифтов на лифты производства Кизлярского электроаппаратного завода.

"Проектированием лифтового оборудования занимаются сами специалисты предприятия. Мы ориентируемся на лучший мировой опыт производства лифтов, инновации в электронике и технике, учитывая тенденции рынка Дагестана и соседних регионов", - поведал Рамазанов.