СМИ: Минпромторг высказался по поводу создания Госплана в России

1 ноя. 10:32

Новый Госплан как орган, формирующий обязательную программу экономического развития, в чистом виде не может быть создан в России - согласно Конституции, экономика страны основана на рыночных принципах, заявил первый заместитель главы Минпромторга РФ Василий Осьмаков в письменном ответе на запрос председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на письмо Осьмакова.

Ранее Кутепов попросил министерство представить позицию по этой теме к круглому столу "Госплан 2.0 как механизм стимулирования экономического развития", который накануне прошел в верхней палате.

В то же время, по мнению Осьмакова, "Госплан 2.0" может ограничиться задачами гособоронзаказа либо удовлетворением потребностей спецоперации и госбезопасности на долгосрочную перспективу.

"Это позволяет, с одной стороны, ограничиться тем полем деятельности, где у государства достаточно и информации, и рычагов воздействия на промышленные предприятия, а с другой - получить эффект именно от планирования производственной деятельности по всей цепочке создания стоимости", - пояснил чиновник.