На Кубани создадут первый "Фермерский островок"

1 ноя. 10:15

В ближайшее время в Краснодарском крае заработает первый в регионе "Фермерский островок", - сообщила пресс-служба администрации региона.

На нем будет представлена продукция местных производителей: мясо, рыба, фрукты, овощи и молочная продукция. Проект Корпорации малого и среднего предпринимательства (МСП) запустили при поддержке департамента потребительской сферы края.

"Это позволит кубанским производителям реализовывать свой товар напрямую, а потребители получат доступ к широкому ассортименту фермерской продукции. Надеемся, что такой проект, как "Фермерский островок", будет способствовать решению вопросов реализации фермерских продуктов и получит распространение на всей территории региона", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Отечественные сельхозтоваропроизводители сегодня сумели полноценно заместить "выпавший" импорт за счет расширения ассортимента собственной продукции, и теперь их задача - проложить кратчайший путь "от грядки" к столу потребителя, минуя длинные цепочки поставок", - добавили в пресс-службе.