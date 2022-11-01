Похолодание поднимает цены на газ в Европе

1 ноя. 10:09

В Европе заканчивается период аномального тепла, погода приходит к климатической норме, цены на газ растут.

Жаркий октябрь завершится спотовой ценой газа $272 за тыс куб м - минимум с апреля 2021 года. При этом контракт с поставкой во вторник на хабе TTF в Нидерландах стоит уже $318. Фьючерс на декабрь сегодня стоит $1250.

Ветроэнергетика в понедельник принесла менее 16% энергобаланса по ЕС, на прошлой неделе - в среднем 18%, следует из данных ассоциации WindEurope.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины ("Суджа") остается на уровне предыдущих дней и месяцев - 42,4 млн куб м.

Прокачки по газопроводу "Северный поток" нет.

Запасы газа в хранилищах Европы достигли 94,68%, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe, в европейских ПХГ накоплено более 100 млрд куб м активного газа.