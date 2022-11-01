Казахстан снабдит педагогов цифровыми портфолио

1 ноя. 10:04

Сегодня на заседании правительства министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов рассказал, что аттестаты и дипломы в стране будут выдаваться по QR-коду в цифровом формате.

В рамках внедрения цифровизации у каждого педагога появится цифровое портфолио с информацией о прохождении аттестации, приеме на работу, участии в конкурсах. Им будет предоставлена академическая самостоятельность в выборе учебников в школах.

"Аттестаты и дипломы будут выдаваться по QR-коду в цифровом формате. У каждого ученика будет свой цифровой профиль. Самые востребованные услуги будут оказываться через eGov и мобильные приложения крупных банков", - сообщил Асхат Аймагамбетов, передает "АиФ-Казахстан".

Что касается проблемы дефицита ученических мест, глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение по реализации национального проекта "Комфортная школа". В его рамках до конца 2025 года будет введено более 800 тыс ученических мест, что решит проблему трехсменных и аварийных школ. Так, только по Алматы в следующем году планируется начать строительство 20 новых школ, - добавил министр.