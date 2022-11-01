Лоукостер Wizz Air полетит из Узбекистана в Европу

1 ноя. 9:54

На рынок Узбекистана выходит венгерский лоукостер Wizz Air. Этот вопрос обсуждался на встрече в Будапеште посла Узбекистана в Венгрии Абата Файзуллаев с руководством европейской авиакомпании, пишет Dunyo. Стороны обменялись мнениями о выходе Wizz Air на рынок Узбекистана и возможности организации прямых рейсов между городами республики и европейскими странами. Одной из стратегических целей является открытие прямых рейсов между крупными городами Венгрии и Узбекистана.

На ноябрь запланирована поездка в Ташкент делегации авиакомпании во главе с генеральным директором Wizz Air Йоджефом Варади. Также делегация специалистов Wizz Air посетит Самарканд в составе венгерской делегации, участвующей в саммите Организации тюркских государств и примет участие в бизнес-форуме.

Отметим, с 13 декабря Wizz Air Abu Dhabi начнет выполнять полеты по маршруту Абу-Даби – Самарканд.