Строительство магистральной ЛЭП из Армении в Грузию стартует в будущем году

1 ноя. 9:44

Магистральная линия электропередачи из Армении в Грузию начнет прокладываться в следующем году, этот пункт содержится в проекте бюджета, который обсуждается в Национальном собрании Армении.

Планируется, что в следующем году будут выбраны подрядчики строительства самой линии и подстанций. Сроки реализации проекта - два года, передает Sputnik Армения.

Одновременно в 2023 году должно быть окончено строительство ЛЭП Иран-Армения. Мощность обеих линий достигнет по 400 киловольт каждая. Соответственно, к 2025 году в Армении появится коридор большой мощности, он соединит энергосистемы России, Грузии, Армении и Ирана.