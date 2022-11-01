СМИ: турецкие отели нашли решение для российских карт "Мир"

1 ноя. 9:42

Турецкие отели активно подключают российские платежные системы, которые позволяют принимать не только карты "Мир", но и Visa, и Mastercard, выпущенные в РФ, - пишет газета "Известия" со ссылкой на представителей бизнес-отрасли.

Так, в Papillon Zeugma Relaxury обратились к российскому сервису по приему платежей Sigma после отказа турецкого банка Ziraat от использования "Мира". Также карты Visa и Mastercard, выпущенные в пределах РФ, стали вновь доступны в отеле Papillon Belvil, - пишет издание.

Помимо Турции отечественные платежные системы подключили и другие дружественные государства: так, PayAnyWay стала доступна на территории Беларуси и Казахстана, пишут "Известия" со ссылкой на организацию.