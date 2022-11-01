Сочинские горы укрыли первые сугробы

1 ноя. 9:37

В горах под Сочи за минувшие сутки выпало свыше 20 см снега.

В понедельник в горах на высоте более 2200 метров высота снега составляла до 4 см, сегодня - до 25 см. В настоящее время осадков нет, температура воздуха составляет минус четыре градуса. Видимость превышает 20 км.

"Текущая неделя - завершающая в этом летнем сезоне. С 7 ноября канатные дороги с подъемом на Роза Пик будут закрыты на регламентные работы", - сообщает телеграм-канал курорта "Роза Хутор".

Открыть горнолыжный сезон на курорте планируется 23 декабря.