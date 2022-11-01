В Грузии заработала новая модель финансирования медуслуг

1 ноя. 9:27

Минздрав Грузии с сегодняшнего дня, 1 ноября, ввел новую систему финансирования клиник, с помощью которой будут высчитаны базисные тарифы на лечение пациента от его поступления в стационар вплоть до выписки.

Это - так называемая система DRG (Diagnostic Related Group), которая распространена во многих странах мира. В Минздраве Грузии утверждают, что с помощью новой системы в стране будет искоренена практика VIP-медсервисов платных медуслуг.

"Для нас это серьезное изменение: оно носит системный характер, и этот метод DRG, означающий финансирование по группам, связанным к диагнозу, полностью улучшает эффективность системы и дает возможность Минздраву направить финансовый ресурс к нуждам пациентов", - заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния в эфире телекомпания "Рустави 2", передает Sputnik Грузия.

Суть системы в том, что если до этого в Грузии клиники предлагали разные цены, то с ее внедрением во всех больницах будет одна цена, Минздрав будет строго контролировать процесс внедрения новой системы и у клиник не будет финансовой мотивации требовать дополнительные суммы от пациентов.

В течение двух месяцев Минздрав Грузии будет пристально следить за процессом вместе с клиниками, и замминистра уверена, что в будущем страна получит положительный

На первом этапе новая модель финансирования не распространится на плановую и неотложную амбулаторию, интенсивный уход и лечение неонатального возраста, лечение врожденного порока сердца, роды и кесарево сечение, химиотерапию и гормонотерапию, лучевую терапию и связанные с ней обследования и медикаменты, ожоговую медицину, тромбэктомию и тромболизис в случае инсульта.