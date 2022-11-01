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Ограничение на полеты в аэропорты юга России продлили до 9 ноября

Ограничение на полеты в аэропорты юга России продлили до 9 ноября

Росавиация до 9 ноября продлила режим временного ограничения полетов в ряд российских аэропортов.

В пресс-службе ведомства сообщают, что «режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 9 ноября 2022 года 3:45 по московскому времени». Полеты ограничены в аэропорты: Анапа, Геленджик, Белгород, Краснодар, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Для перевозки пассажиров рекомендуется организовать альтернативные маршруты, используя аэропорты Москвы, Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя.

 

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