Российские компании заключили соглашения по разработке иранских нефтяных и газовых месторождений на $4,5 млрд

1 ноя. 9:22

Российские компании и инвесторы подписали соглашения на разработку нефтяных и газовых месторождений в Иране на $4,5 млрд, рассказал министр нефти Ирана Джавад Оуджи.

"На данный момент российские компании и инвесторы заключили контракты с Ираном на разработку нефтяных и газовых месторождений на сумму $4,5 млрд, некоторые проекты реализованы на 7-35%", - приводит его слова иранское агентство Shana.

Что за проекты имеются в виду, глава Миннефти не уточнил.

Оуджи пояснил, что стороны "должны воспользоваться этой прекрасной возможностью" в энергетике и транспорте, а также в промышленности, здравоохранении и банковской сфере, причем последняя - наиболее важная.

Министр также добавил, что российско-иранские отношения никогда не были настолько близкими, как сейчас.