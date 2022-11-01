Пашинян поехал с рабочим визитом в Иран

1 ноя. 9:08

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня отправился с рабочим визитом в Иран, - сообщает пресс-служба армянского правительства.

"Премьер-министр Никол Пашинян отбыл с рабочим визитом в Иран. В Тегеране сегодня пройдет встреча премьер-министра с президентом Ирана Эбрахимом Раиси", - говорится в сообщении, передает Sputnik Армения.

Напомним, в октябре 2022 года глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе визита в Армению пригласил в Тегеран армянскую делегацию во главе с премьер-министром. В последний раз Пашинян посещал Иран с рабочим визитом в августе 2021 года.