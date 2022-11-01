Врач назвала идеальный осенний завтрак

1 ноя. 8:59

Правильный завтрак имеет свои сезонные особенности, о том, что есть по утрам осенью, рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова на радио Sputnik.

В холодную и промозглую осеннюю погоду лучше выбирать продукты с насыщенным вкусом, ярким цветом и ароматом - это поможет поднять настроение, даже если за окном хмуро, а вы не выспались.

По словам диетолога, хороший осенний завтрак включает протертые ягоды или варенье, горький шоколад или мед, стимулирующие выработку гормона счастья и заряжающие энергией. Также в завтрак можно включить бананы, каши, кисломолочные продукты, отруби, цитрусовые, морскую капусту и мясо.