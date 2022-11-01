Астраханские аграрии ждут рекордный урожай

В этом году в Астрахани ждут рекордный урожай – полтора миллиона тонн овощей, - заявил в своем Telegram-канале глава региона Игорь Бабушкин.
Он отметил, что на родных полях хорошие показатели по картофелю и рису, также наблюдается рост выпуска мясной и рыбной продукции. Перед астраханским аграриями поставлены серьезные задачи. Они должны заниматься модернизацией отрасли, внедрять новую технику, находить новые источники инвестиций, - передает "АиФ Астрахань".
Большую поддержку продолжает оказывать и государство: в прошлом году сумма господдержки превысила млрд рублей.
На астраханских прилавках всего вдоволь. Поставки идут как внутри страны, так и за ее пределами, - добавил глава региона.