Астраханские аграрии ждут рекордный урожай

1 ноя. 8:44

В этом году в Астрахани ждут рекордный урожай – полтора миллиона тонн овощей, - заявил в своем Telegram-канале глава региона Игорь Бабушкин.

Он отметил, что на родных полях хорошие показатели по картофелю и рису, также наблюдается рост выпуска мясной и рыбной продукции. Перед астраханским аграриями поставлены серьезные задачи. Они должны заниматься модернизацией отрасли, внедрять новую технику, находить новые источники инвестиций, - передает "АиФ Астрахань".

Большую поддержку продолжает оказывать и государство: в прошлом году сумма господдержки превысила млрд рублей.

На астраханских прилавках всего вдоволь. Поставки идут как внутри страны, так и за ее пределами, - добавил глава региона.