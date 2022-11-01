В столичном регионе сегодня возможен мокрый снег

1 ноя. 8:28

Сегодня жителей столичного региона ждет облачная с неустойчивыми прояснениями погода, мокрый снег и до плюс 4 градусов тепла, возможна гололедица, - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами, преимущественно в вечерние часы, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Утром и вечером возможна гололедица. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 2-4 градуса, по области - от 0 до 5 градусов тепла", - рассказал Леус, передает РИА Новости.

Ветер будет дуть северо-западный, его скорость составит 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и окажется близко к норме - 748 мм рт ст, - добавил синоптик.