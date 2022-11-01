Россияне получат надбавки к пенсиям и выплаты на карты "Мир"

1 ноя. 8:13

С сегодняшнего дня, 1 ноября, в России вступил в силу ряд нововведений, в том числе прибавки к пенсии для некоторых категорий граждан.

Тем из них, которым исполнилось 80 лет, в два раза увеличат размер прибавки к пенсии по старости. Сумма достигнет 14 441 рубля. Также перерасчет коснется пенсий работников угольной промышленности и гражданской авиации, которые обратились с этим вопросом до 1 октября, на основании данных о страховых взносах работодателей. Размер доплат зависит от продолжительности специального стажа, размера заработной платы и от суммы взносов по дополнительным тарифам, фактически поступивших в бюджет Пенсионного Фонда России (ПФР) от работодателей, - передает РИА Новости.

По данным ПФР, отраслевую прибавку к пенсии получают 36 тыс угольщиков и 49 тыс членов летных экипажей. Размер их выплат в среднем составляет 4,7 тыс и 21,2 тыс рублей в месяц соответственно.

Также перечень выплат из федерального и регионального бюджетов, для которых россиянин может выбрать в качестве способа получения зачисление на карту "Мир" по ее номеру, с 1 ноября дополнен 30 новыми позициями. Речь идет о ежемесячной специальной стипендии, финансовой поддержке безработным и компенсации расходов на газификацию жилья. Получить выплаты теперь можно как на карту "Мир", указав только ее номер, так и другими способами, в том числе на счет без карты или наличными.